السبت 09 مارس 2024
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مدير مكتبة الإسكندرية: منصة تعليم اللغة الهيروغليفية دخل عليها مليار زائر فى عام واحد

أحمد زايد، مدير مكتبة
أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية

قال أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن فكرة تدشين موقع لتعلم اللغة "الهيروغليفية"، من الأفكار المتميزة، حيث إن الاهتمام بلغة مصر القديمة، عبارة عن ربط الماضي بالحاضر والحفاظ على الهوية.

وأضاف "زايد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، المُذاع على فضائية المحور، أن المكتبة تحتوي على قاموس للغة الهيروغليفية، يحوي أكثر من 7000 كلمة، مشيرًا إلى أن العاملين بالمكتبة طوروا من القاموس من خلال التعرف على دلالات الكلمة الهيروغليفية.

وتابع: "كما تتضمن المكتبة عددًا من المخطوطات والصور، تحوي عددًا من الكلمات التي تساهم في تعليم اللغة المصرية القديمة، الأمر الذي يسهل على الأجانب التعامل مع الموقع".

ونوه بأن الموقع الخاص بتعليم اللغة الهيروغليفية، يساعد في تعلم النطق باللغة القديمة، بالإضافة إلى تكوين الجمل وسماعها أكثر من مرة لتعلمها أسهل وأسرع.

وأضاف أن منصة تعلم اللغة المصرية القديمة، دخل عليها أكثر من مليار زائر في أقل من عام، الأمر الذي يجعلنا نقوم بتطويره أكثر، مؤكدًا أنها وسيلة للترويج السياحي لمصر.

مدير مكتبة الاسكندرية مكتبة الاسكندرية اللغة الهيروغليفية منصة تعليم اللغة الهيروغليفية مع خيري فضائية المحور

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