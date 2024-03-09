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"الموسيقيين" توضح سبب التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى وفاة حلمى بكر

حلمي بكر
حلمي بكر

قال علي الشريعي، رئيس لجنة العلاقات العامة الأمنية بنقابة المهن الموسيقية، إن السبب في تقدم النقابة ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وفاة الموسيقار حلمي بكر، هو أن الراحل قدم عددًا من المحاضر في أشخاص كانوا يهددونه.

وأضاف "الشريعي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، والمُذاع على فضائية المحور، أن الهاتف الخاص بالراحل حلمي بكر، كان يتضمن رسائل استغاثة من أشخاص يعذبونه.

ونوه بأن نجل "بكر"، أكد أن وفاته غير طبيعية، بسبب التشخيص الذي أشار إلى أنه توفى بسبب تسمم بكتيري وجفاف حاد، فضلًا عن الإهمال الذي لحق به بسبب عدم وضعه في مستشفى ورعاية خاصة.

وأشار إلى أن نقابة الموسيقيين تقدمت بالبلاغ، خاصة بعد تصويره فيديو في اللحظات الأخيرة، واصفًا ذلك بالأمر "المهين"، مؤكدًا أن نقابة الموسيقيين تحاول البحث من أجل إرجاع حق الراحل حلمي بكر.

عضو بنقابة الموسيقيين وفاة حلمي بكر حلمي بكر علي الشريعي نقابة المهن الموسيقية مع خيري

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