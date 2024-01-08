الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر

حلمي بكر
حلمي بكر

تنظر محكمة جنح العجوزة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على 2 مليون جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار باسل عمرو وكيل النائب العام العجوزة الجزئية، في جلسة 27 ديسمبر 2023، قد أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات.

txt

زوجة حلمى بكر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين

وتبين فى  أمر الإحالة أن المتهم "نور.أ" في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، استولى على مبلغ مالي من المجني عليه حلمي عيد محمد بكر، باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري.

النيابة العامة وكيل النائب العام جنح العجوزة أمر الإحالة حلمي بكر

مواد متعلقة

تفاصيل مقتل مالك كوفى شوب على يد جزار فى بورسعيد

حبس عاطل عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة بالمرج

حبس مسجلى خطر ضبطوا بـ10 كيلو "حشيش" فى الشروق

سيدة تطلب خلع زوجها بالقاهرة: "بيطلع يصلح التلفزيون لجارتنا"

إحالة متهمين بـ"تجارة العملة" في بدر لـ"الجنايات"

حبس عاطلين بتهمة ترويج "الاستروكس" في المرج

أقوال مالك مصنع أقمشة محترق بجسر السويس: "ماس كهربائي سبب الكارثة"

تفاصيل إحالة المتهم بسرقة حقيبة شخص بالإكراه فى التجمع للمحاكمة

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

"القاهرة الإخبارية": متظاهرون يغلقون الطريق المؤدى لمقر "الكنيست"

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

الانتهاء من تطوير حديقة "المثلث البحري" بحي المنتزه أول في الإسكندرية

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 فلسطينيًا من نابلس وقرية قبلان

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية