الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زوجة حلمى بكر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين

حلمى بكر
حلمى بكر

تقدم أدهم أسامة سلام، المحامي وكيلًا عن سماح عبدالرحمن محمد وشهرتها سماح القرشي، زوجة الملحن حلمي بكر ببلاغ الى النائب العام ضد مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية.

قيد البلاغ المقدم إلكترونيًا برقم 324 عرائض المكتب الفني للنائب العام والمقيدة برقم 634995 قيد الفحص باستئناف القاهرة. 

وقال مقدم البلاغ، إنه بدر من المشكو في حقه عبارات وتصريحات تمثل القذف والإساءة والتشهير والبلاغ الكاذب في أكثر من موقع إخباري. 

مشيرًا إلي أن المشكو في حقه صرح (حول انتقاده لزوجة حلمي بكر)، قائلًا "أنا عارف كواليس عنها لكن مش هتكلم دلوقتي". 

محامي الملحن حلمي بكر بلاغ النائب العام مصطفى كامل

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