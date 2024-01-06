السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أقوال مالك مصنع أقمشة محترق بجسر السويس: "ماس كهربائي سبب الكارثة"

حريق مصنع أقمشة
حريق مصنع أقمشة

استمعت نيابة النزهة لأقوال مالك مصنع أقشمة حول نشوب حريق داخل مصنعه أمام سنترال النزهة بمنطقة جسر السويس، موضحا أن ماس كهربائى وراء الحريق، نافيا الشبهة الجنائية، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على  حريق شب فى مصنع أمام سنترال النزهة، دون وقوع إصابات.

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السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة أوسيم

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أقمشة مكون من دور واحد أمام سنترال النزهة في شارع جسر السويس.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيًا وتجرى أعمال محاصرة الحريق ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية سنترال النزهة الحماية المدنية مصنع أقمشة النيابة العامة

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