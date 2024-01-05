السيطرة على حريق عقار فى العمرانية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، علي حريق نشب في عقار مكون من 10 أدوار، دون وقوع إصابات بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

ورود بلاغ لغرفة العمليات بالجيزة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار أمام مجمع مدارس بمنطقة العمرانية بالجيزة على الفور جرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين بحالات الاختناق إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق داخل شقة بالطابق التاسع لعقار مكون من 10 أدوار، وحاصر رجال الحماية المدنية مصدر النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.

كما تم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ولمنع امتداده إلى المناطق المجاورة.