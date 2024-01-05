الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وفاة 4 أشخاص وإصابة العشرات إثر حريق بمستشفى فى ألمانيا

حريق
حريق

ذكر متحدث باسم الشرطة الألمانية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء نشوب حريق في مستشفى ببلدة أويلتسن، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب هامبورج في ولاية ساكسونيا السفلى شمالي البلاد.

وقال المتحدث إن ثلاث ضحايا فارقوا الحياة في موقع الحادث، بينما نقل الرابع إلى مستشفى مختلف لتلقي العلاج وتوفي هناك.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن المصابين يقدرون بالعشرات، لكنه لم يحدد عددهم.

وذكرت التقارير أن الحريق اندلع في الطابق الثالث من المستشفى في وقت متأخر، مساء أمس الخميس، ثم امتدت النيران إلى العديد من غرف المرضى.

وتم نشر حوالي 140 من رجال الإنقاذ في موقع الحريق، ونجمت الإصابات عن استنشاق الدخان والحروق، وقالت فرقة الإطفاء إنه تم إخماد الحريق سريعًا.

وأوضحت فرقة الإطفاء أن خدمات الطوارئ أقامت نقطة تجمع حيث تم فحص المرضى، ثم توزيعهم على أجنحة أخرى داخل المستشفى أو نقلهم إلى مستشفيات مجاورة.

وتشير تقديرات أولية إلى أن قيمة الضرر الإجمالي تتجاوز مليون يورو (1.09 مليون دولار)، وفقًا للشرطة، ولم يتضح سبب الحريق في البداية.

وبحثت الشرطة عن دليل في موقع الحادث، وقال المتحدث باسمها: "إننا نحقق في كل الاتجاهات في الوقت الحالي".

وأعلن المستشفى عن أنه بسبب الحريق لن يتم استقبال مرضى قبل يوم 12 يناير الجاري.

الشرطة الألمانية حريق أويلتسن ولاية ساكسونيا ضحايا

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