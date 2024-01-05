الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قتيل وجرحى فى إطلاق نار بمدرسة أمريكية.. والمتهم طالب بالثانوية

إطلاق نار
إطلاق نار

قال مسؤولون في جهات إنفاذ القانون بولاية آيوا الأمريكية إن تلميذا في الصف السادس قُتل أمس الخميس وأصيب خمسة آخرون عندما فتح مراهق النار عليهم في مدرسة بالولاية.

 

وأفاد ميتش مورتفيدت، مساعد رئيس قسم التحقيقات الجنائية في آيوا، خلال مؤتمر صحافي، إن القتيل تلميذ في الصف السادس أي أن عمره يتراوح بين 11 و12 عاما، وهو بالتالي ليس تلميذا في هذه الثانوية بل كان موجودا فيها على الأرجح لحضور برنامج فطور.

 

وأضاف أن الجرحى الخمسة هم أربعة تلامذة وموظف في المدرسة الثانوية وحياتهم جميعا ليست في خطر.
 

وأوضح مورتفيدت أن مطلق النار هو تلميذ في المدرسة الثانوية يدعى ديلان باتلر (17 عاما) وكان مسلحا بمسدس وبندقية صيد وقد تم العثور عليه "مصابا بجرح ألحقه بنفسه"، وهي صيغة تستخدمها السلطات في العادة لوصف حالات الانتحار، لكن من دون أن يؤكد في الحال ما إذا كان قد مات أم لا.

 

وبحسب المسؤول الأمني فقد عثرت قوات الأمن في المدرسة على عبوة ناسفة منزلية الصنع عمدت إلى تفكيكها.

 

ووقع إطلاق النار في مدرسة بيري الثانوية قرابة الساعة 07:30 صباحا، أي قبل أن تبدأ الفصول الدراسية.

 

وهرعت في الحال أعداد كبيرة من سيارات الشرطة والإسعاف والقوات الأمنية إلى موقع إطلاق النار.

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