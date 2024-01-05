ارتفاع حالات الإصابة ببكتيريا المكورات العقدية فى كندا

أظهرت البيانات الحكومية الرسمية في كندا، ارتفاعًا في حالات الإصابة ببكتيريا المكورات العقدية الفئة "أ" العام الماضي، حيث أدى المرض الغازي إلى دخول المستشفى وبعض الوفيات بين الأطفال.

وتعد بكتيريا المكورات العقدية المجموعة "أ" بمثابة مرض بكتيري معدي وقاتل يهدد حياة المصابين به، وفقًا "لشبكة جلوبال نيوز" الكندية.

وذكرت وكالة الصحة العامة الكندية، أن البيانات المبكرة تشير إلى أن نشاط مرض بكتيريا المكورات العقدية الفئة "أ" في عام 2023 أعلى مقارنة بسنوات ما قبل الوباء، خاصة عند الأطفال دون سن 15 عامًا.

وأوضحت أن المجموعة الغازية العقدية تم تحديدها بشكل جماعي من قبل الحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات والأقاليم كأولوية للمراقبة والسيطرة، ويجب إبلاغ سلطات الصحة العامة بها.

وقال الدكتور بريان كونواي، المدير الطبي لمركز فانكوفر للأمراض المعدية، إن فيروسات الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس الخلوي التنفسي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالبكتيريا العقدية "أ".

وتحدث الإصابة بالعدوى عندما تدخل بكتيريا المكورات العقدية المجموعة "أ" إلى الجسم عن طريق الدم أو الرئتين، ويتم العثور على تلك البكتيريا التي قد لا تسبب ظهور أعراض واضحة في الحلق والجلد والجهاز التنفسي.

وفي بعض الأحيان، تبدو العدوى متوسطة، وفي أحيان أخرى تصبح شديدة لدرجة تهدد حياة المريض، خاصة في حال عدم علاج الحمى المصاحبة لها.