الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأحزاب النمساوية تستعد للمشاركة فى انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبى فى يونيو المقبل

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

بدأت الأحزاب النمساوية الإعداد للمشاركة فى انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي فى يونيو المقبل.

 

وذكر بيان لحزب "نيوس" النمساوى، أنه تم البدء فى عملية الاختيار المسبق المكونة من ثلاث مراحل مع 62 متقدمًا لإنشاء قائمة المرشحين لانتخابات الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضح البيان أنه سيتم إجراء اختيار أولى عام عبر الإنترنت فى الفترة من 15 إلى 24 يناير للحصول على التصنيف التمهيدي على أن تقوم رئاسة الحزب بعد ذلك بوضع اللمسات النهائية على القائمة وسيتم إجراء التصويت النهائي فى اجتماع عام يوم 27 يناير.

 

وأوضح البيان أن الأماكن الأولى فى القائمة لديها فرصة واقعية لدخول برلمان الاتحاد الأوروبي.

 

يشار إلى أن الأحزاب الأخرى، خاصة الحزب الاشتراكى وحزب الحرية، لم تتخذ حتى الآن قرارًا بشأن قائمة أفضل المرشحين لانتخابات الاتحاد الأوروبي، وتعتمد مرة أخرى على مرشحيها السابقين من انتخابات عام 2019

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