الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق قطار الباجور بالمنوفية

صوره من موقع الحادث
صوره من موقع الحادث

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق  نشب بقطار الباجور المتجه من مدينة بنها إلى مدينة منوف والذي نشب في جرار القطار أثناء سيره. 

كانت قد تلقت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن المنوفية، بلاغًا بنشوب حريق هائل بقطار منوف بنها والمتواجد أثناء الحادث بمدينة الباجور، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بقوة من مركز شرطة الباجور لموقع الحادث. 

وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده إلى العربات الأخرى، وأكد مصدر مطلع  لموقع الدستور، أنه لا توجد أي اصابات بشرية أو خسائر مادية غير بالجرار الخاص بالقطار وتم استدعاء أحد الأوناش لرفع آثار الحادث وتركيب جرار آخر للقطار حتى تعود حركة القطارات للتحرك مرة أخرى. 

وكان قد تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بنشوب حريق في قطار الباجور، وعلي الفور تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث. 

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