الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية و"حياة كريمة"

رصف وتطوير الطرق
رصف وتطوير الطرق

كلف  اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للأهالي، ولاسيما قطاع الطرق كونه أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة وذلك ضمن بناء " الجمهورية الجديدة " التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، أنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع داير الناحية والذي يربط بين قريتي منيل عروس والكوادي بالوحدة المحلية بالبرانية بطول 500م،  وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وكذا الانتهاء من أعمال قطع الفرمة بشارع طه حسين تمهيدًا لوضع طبقة السن والأساس والذي سيتم رصفه بداية من شارع صلاح الدين وحتى شارع التأمينات بطول 300م وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، بأنه فيما يخص المتابعة الميدانية لأعمال الرصف المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي فقد تم متابعة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع المدرسة الصناعية بنات بطول 250م وشارع حضانة الشروق بطول 500م وكذلك الانتهاء من تركيب بالوعات الإمطار والبدء في تركيب بلاط الانترلوك بشارع عزيز طبانة بطول 300م وعلى امتداد شارع أحمد غانم بطول 500م، فضلًا عن فرد طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية كفرد نشواي بطول 1350م.


فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أعمال الرصف النهائية لشارع الجندي والبابلي بطول 700م وذلك ضمن أعمال رصف وتطوير 7 شوارع بنطاق المدينة وهم " الشوربجي، الجندي، البابلي، محمد فريد، كلية الهندسة، زكريا يوسف، عزبة القشلا " فضلًا عن تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع الهندسة، شارع محطة الأتوبيس بمنطقة عزبة المحطة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الحالي.


وفي مركز ومدينة تلا تابع رئيس الوحدة المحلية، أعمال فرد طبقة السن بشارع البر الغربي وذلك ضمن خطة الرصف والتطوير التي تتم بشوارع المدينة لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.


وأكد محافظ المنوفية، حرصه الدائم على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقًا للصالح العام.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية حياة كريمه الخطة الاستثمارية متابعات ميدانيه

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