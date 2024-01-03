تعليم المنوفية: انتظام سير امتحانات الرابع والخامس الابتدائي وإحالة المقصرين للتحقيق

تفقد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، صباح اليوم الأربعاء، لجان امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول دور يناير 2024 م بمدارس إدارة شبين الكوم التعليمية حيث تفقد مدارس سيدي خميس الابتدائية، ومدرسة السلام الابتدائية، ومدرسة الشهيد مصطفي فوزي زين الدين الابتدائية.

إحالة بعض المقصرين للتحقيق الفوري

حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، على أنه تم إحالة بعض المقصرين أثناء مروره للتحقيق الفوري العاجل، وذلك لضمان سير العملية التعليمة، ويودي تلاميذ محافظة المنوفيه امتحان مادة اللغة العربية للصف الرابع والخامس الابتدائي، واطمئن الفولي، على حسن طباعة الورقة الامتحانية وانتظام سير الامتحانات بالمدارس، وأن اللجان تسير بهدوء وأكد علي تهيئة الجو المناسب من الطمأنينة وذلك لمساعدة التلاميذ في أداء الامتحان على الوجه الأكمل.

ويتم ذلك من خلال توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بالتسديد على المتابعة الدورية والمستمر للعملية التعليمية وامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد اجتمع بعد ظهر اليوم محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم المنوفية، والدكتور خالد الأشهب مدير عام التعليم الفني مع موجهي عموم التخصصات العلمية والعملية لمناقشته الآتي:

“التنبيه على الموجهين المتابعين للمدارس الفنية بمتابعة أعمال امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي 2024 ثانيا تمت مناقشة أيضا خلال الاجتماع طرق الاستفادة من التوسع فى مشروع رأس المال الدائم بمدارس التعليم الفني”.

كما تم مناقشة المقترحات المقدمة من موجهي عموم التخصصات العملية بالمتاح تنفيذه من خلال مشروع رأس المال الدائم بمدارس التعليم الفني، وأيضا التبيه على موجهي عموم التخصصات العملية مراجعة الخطة الواردة من هيئة الأبنية التعليمية بشأن المعدات والماكينات المعطلة.