الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء إنشاء مجمع للتأمينات والمعاشات الاجتماعية بحي ميت شهالة في المنوفية

معاينة الموقع
معاينة الموقع

عاين طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء ومحمد عمران نائب رئيس المدينة، موقع إنشاء مجمع للتأمينات والمعاشات الاجتماعية بميت شهالة بمساحة ٤٠٠ متر٢ بجوار شركة مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة المواطنين وأصحاب المعاشات برفقة وكيل الوزارة الأستاذ حسن أحمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لوسط الدلتا والدكتور عمرو عبد اللطيف مدير الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية ومهندس إيهاب سالم مدير الإدارة الهندسية، والأستاذ عادل رمضان بالهيئة ومديرة قسم الأملاك بمجلس المدينة للتأكد من صلاحية الموقع وتحرير محضر للمعاينة.

وكان رئيس المدينة ونائبه قد تابعا أعمال تنظيف الموقع ورفع المخلفات فور موافقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتخصيص لإنشاء المجمع الذي سيخدم أهالي مركز ومدينة الشهداء، ويعمل على رفع مستوى خدمات التأمين المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على التطوير والتحديث الإ​لكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوي الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

محافظة المنوفية مركز الشهداء مجمع للتأمينات والمعاشات الاجتماعية بالشهداء رذيس مركز ومدينة الشهداء حي ميت شهالة

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