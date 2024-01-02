رئيس جامعة المنوفية يشهد انطلاق مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا"

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، انطلاق مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا"، التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي للعاملين بالجامعة والمجتمع الخارجي، تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بالتعاون مع كلية الطب وطب الأسنان والإدارة العامة للتفتيش الفني إدارة التفتيش الصيدلي "مركز المعلومات الدوائية المركزي".

ورحب الدكتور أحمد القاصد بالحضور، مؤكدا أهمية هذه المبادرة التي جاءت استكمالًا للمبادرات التي أطلقتها الدولة في مجال رفع الوعي الصحي لدي المواطنين إيمانًا بأهمية الصحة والتعليم في نهوض الدولة وتحقيق أهداف التنمية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الصحة والتعليم هما الركائز الأساسية لتقدم الأمم ولن تنهض الدول إلا بالاهتمام بالصحة والتعليم والبحث العلمي.

كما أشار القاصد، إلى مشاركة الجامعة في جميع المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الدولة ومنها مبادرة ١٠٠ مليون صحة، مؤكدا أهمية الاكتشاف المبكر للأمراض، مشيدًا بجهود الدولة هذه المبادرات، موضحا أن الحملة القومية للكشف المبكر عن الأورام ومنها أورام الثدي والرئة والقولون والجهاز التناسلي أسفرت عن نتائج إيجابية في الحد من مضاعفات الأورام وتقليل تكاليف العلاج وإتاحة فرص وخيارات عديدة لتلقي العلاج المناسب، وخاصة في حالات أورام الثدي.

وأكد القاصد، أهمية الممارسات الجيدة في الحياة اليومية والاعتماد دائما على الأدلة العلمية في الوقاية والعلاج وعدم الانسياق وراء النصائح والأفكار الخاطئة، موجها بضرورة استخدام الوسطية في كل نواحي الحياة وعدم الإفراط.

ومن جانبه، أشار الدكتور صبحي شرف، إلى أن الصحة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبيئة، موضحا أن الإحصائيات أثبتت أن ١٣ شخصا يموتون كل دقيقة بسبب تلوث الهواء مؤكدًا أهمية تغيير السلوكيات الخاطئة في التعامل مع البيئة حتى نحيا في بيئة نظيفة خالية من لأمراض والأوبئة.

وتناولت الندوة التثقيفية كيفية الوقاية من الإنفلونزا الموسمية وعواقب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية وكيفية تعظيم الاستفادة من الدواء الذي نتناوله، كما وجهت بأهمية شرب الماء لتفادي الاحساس بالتعب والارهاق وعسر الهضم والإمساك، وتفادي حدوث الجلطات وحصوات الكلى.