الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة المنوفية: الكشف المجاني على 10336 مستفيدا خلال ديسمبر 2023

جانب من القوافل
جانب من القوافل

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية 7 قوافل علاجية مجانية بإدارات السادات، منوف، تلا، الشهداء، وأشمون، والتي استمرت على مدار شهر ديسمبر 2023، وتم عمل القوافل العلاجية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة شيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية.

وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد 10336 مواطنا من أهالي المحافظة بقرى السلام، زاوية رزين، بهناى، بشتامي، كفر داود،  كفر ربيع،  ساقية المنقدي، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ1634 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم اكتشاف 734 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 188 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 109 حالات لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم تقديم 70 ندوة تثقيفية على هامش القوافل لأهالي القري لتوعيتهم صحيًا.

وتم تنظيم القوافل بحضور مديري الإدارات الصحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القوافل اشتملت على 11 عيادة متخصصة، 2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، اسنان، رمد، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.

محافظة المنوفية سبعة مراكز جمهوري قوافل بمراكز المنوفية وكيل وزارة الصحة بالمنوفية خلال شهر ديسمبر

مواد متعلقة

بدء إنشاء مجمع للتأمينات والمعاشات الاجتماعية بحي ميت شهالة في المنوفية

رئيس جامعة المنوفية يشهد انطلاق مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا"

تقديرًا لجهودهم.. محافظ المنوفية يكرم أعضاء جمعية أصدقاء مرضى الكلى بسرس الليان

الأكثر قراءة

مصدر: زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا تمثل القيمة الحقيقية لتكلفة الإنتاج

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة 2024.. بداية من الساعة 11 صباحًا

منافس مصر بكأس الأمم الإفريقية.. معلومات عن منتخب موزمبيق

عاجل.. إضراب شامل اليوم فى الضفة وغزة بعد اغتيال العارورى

بعد اتفاق إثيوبيا وصومالي لاند.. خطوات تحرك الحكومة الصومالية لحماية أراضيها

أسعار رسوم السيارات بالشهر العقاري بعد الزيادة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟