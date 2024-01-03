صحة المنوفية: الكشف المجاني على 10336 مستفيدا خلال ديسمبر 2023

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية 7 قوافل علاجية مجانية بإدارات السادات، منوف، تلا، الشهداء، وأشمون، والتي استمرت على مدار شهر ديسمبر 2023، وتم عمل القوافل العلاجية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة شيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية.

وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد 10336 مواطنا من أهالي المحافظة بقرى السلام، زاوية رزين، بهناى، بشتامي، كفر داود، كفر ربيع، ساقية المنقدي، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ1634 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم اكتشاف 734 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 188 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 109 حالات لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم تقديم 70 ندوة تثقيفية على هامش القوافل لأهالي القري لتوعيتهم صحيًا.

وتم تنظيم القوافل بحضور مديري الإدارات الصحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القوافل اشتملت على 11 عيادة متخصصة، 2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، اسنان، رمد، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.