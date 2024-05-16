الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة سيارات بسرعة كبيرة وتعريض حياة المواطنيين للخطر

الواقعة
الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، تضمنت قيام قائدي سيارات بالقيادة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى قيامهم بعدة حركات إستعراضية من شأنها تعريض حياتهم والأخرين للخطر. 

 

بالفحص تم تحديد وضبط السيارات المشار إليها وهي 5 سيارات وقائديها، مقيمين بنطاق محافظتي شمال سيناء والإسماعيلية.

 

كما تم ضبط مستخدم الحساب المشار إليه، وهو مقيم بمحاقظة شمال سيناء، وبمواجهته أقر بنشر تلك المقاطع بهدف الحصول على نسبة مشاهدة عالية وتحقيق أرباح مادية.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المتهمين والسيارات.

وزارة الداخلية مقاطع فيديو الحسابات الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام حركات استعراضية

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