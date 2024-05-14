بمشاركة 480 ضابط شرطة.. "الداخلية" تختتم المسابقة السنوية للرماية بالأسلحة النارية
أقيمت على ميادين الرماية بأكاديمية الشرطة خلال الفترة من 27 إبريل وحتى الأول من مايو، مسابقات الرماية السنوية لضباط الشرطة للعام التدريبى 2023-2024، تنافس فيها على مستوى الفرق والفردي 480 ضابطًا من العاملين بقطاعات الوزارة بمشاركة فعالة من العنصر النسائى.
ونظمت الأكاديمية المسابقات وفقًا لقواعد كل من (الاتحادين الدوليين للرماية العملية IPSC، ورياضة الرماية ISSF)، حيث اضطلع بالتحكيم فيها نخبة من حكام الاتحاد المصرى للرماية.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها للارتقاء بالمستوى التدريبى لرجال الشرطة بغرض تقديم خدماتها الأمنية للوطن والمواطن بحرفية مهنية وفقًا لمعايير الجودة للمؤسسات الأمنية.