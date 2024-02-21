الاتصالات: 66 شركة تكنولوجية ناشئة تحقق صادرات بـ500 مليون دولار سنويًا

قال د. حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، إن توجه الشركات التكنولوجية عالميًا هو كيف تستغل التكنولوجيا لكي تكون صاحبة ملكية فكرية وتصميم يحقق لها أرباحًا كبيرة في المستقبل.

أضاف عثمان أن الفرق بين الشركات الصناعية التقليدية وشركات التكنولوجيا، أن التصنيع التقليدي لا يحقق مكاسب كبيرة في حين أن التصنيع القائم على منتجات تكنولوجية يحقق مكاسب مضاعفة للشركات.

ضرب عثمان مثلاً بشركات مثل آبل وواتساب وانستجرام، لافتًا إلى أن "واتساب" تم تدشينها في 2009 بربع مليار دولار وتم بيعها في يوليو 2013 مقابل 19 مليار دولار، موضحًا أن سعرها تضاعف 20 مرة في 5 سنوات وهذا هو قيمة الابتكار والتطوير في شركات التكنولوجيا.

وأوضح أن سباق الذكاء الاصطناعي ينمو بشكل متسارع يصل الى 100 ضعف في العام، مؤكدًا أنه في ذروة التطور والدول التى لن تلحق هذا التطور سيكون لديها فجوة كبيرة لن تستطيع تعويضها.

ولفت إلى أن حجم الإستثمار في الذكاء الاصطناعي التقليدي بلغ 150 مليار دولار وفقًاا لأحدث الدراسات الصادرة، مؤكدًا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت تدخل في كل المجالات.

أضاف عثمان أن قيمة الشركات الناشئة الموجودة في مصر 8.3 مليار دولار، مؤكدا أن حجم التمويل الداخل للشركات الناشئة العام الماضي فقط هو 500 مليون دولار وهو معدل أقل من بعض السنوات السابقة نتيجة لبعض الظروف ومستهدف زيادته في السنوات المقبلة.

وأوضح أن هناك 66 شركة ناشئة في مجال النظم المدمجة وأشباه المواصلات تضم 8000 موظف ووصلت صادراتها نحو 500 مليون دولار ومستهدف أن تصل صادرتها إلى 1.5 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أنهم يتلقون عروضًا يومية لنقل مقرتها من مصر لدول أخرى.

وتحدث مستشار الوزير عن مبادرة مستقبلنا رقمي، مؤكدًا أنه تم تخريج 35.4 ألف فريلانسر في مجالات متعددة يحققون دخل بقيمة 176.5 مليون دولار سنويًا.