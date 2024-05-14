الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تستقبل المشاركين فى برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، زيارتين لكل من أكاديمية الشرطة وقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة للشباب المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية، والذين يمثلون عددًا من دول العالم لإتاحة الفرصة لهم لمعرفة آليات إعداد رجل الشرطة، فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل أطر التعاون مع كافة المؤسسات والجهات لترسيخ قيم الولاء والانتماء والمساهمة فى تبادل الخبرات بين الشباب فى دول العالم.


جرى استقبال الزائرين بأكاديمية الشرطة وإطلاعهم على ما تملكه الأكاديمية من إمكانات، وتخلل الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلى اطلعوا خلاله على ما تملكه الأكاديمية من مرافق تعليمية وتدريبية متطورة تسهم في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية، كما شهدت الزيارة تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان "دور الإعلام الأمنى في التواصل مع المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعى".


وعقب ذلك تم تنظيم زيارة لمقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة للاضطلاع على التطور الكبير الذى تشهده المنظومة الإعلامية بالوزارة في أداء رسالتها في التواصل مع المجتمع وكافة وسائل الإعلام، وبث رسائل مسموعة ومقروءة ومرئية للتعريف بجهود الوزارة وأنشطتها.

من جانبهم أشاد الزائرون بالإمكانات التى يمتلكها القطاع وسرعته في التواصل والرد على مختلف الاستفسارات بشكل احترافى وإعداده المواد الإعلامية المختلفة التى تُبث عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج، وحرصه على أن تكون دقيقة وذات بُعد وطنى.

وزارة الداخلية قطاع الإعلام أكاديمية الشرطة القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية

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