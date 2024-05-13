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الشروط الكاملة وموعد التقدم لمعاهد معاوني الأمن

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقديم الإلكتروني لمعاهد معاوني الأمن اعتبارًا من السبت الموافق ٥/١٨/  ٢٠٢٤ وحتى الخميس الموافق ٦/٢٧/ ٢٠٢٤.

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد، أعلن اللواء تامر مخيمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، عن كافة التفاصيل والشروط.

وكشف مساعد الوزير لقطاع التدريب عن الشروط المطلوبة لمعاهد معاوني الأمن وتضمنت الآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.

-لا تقل السن عن ١٩ عامًا ولا تزيد على ٢٥ سنة في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو لأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

-ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب.

-أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.

-أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقًا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.

وزارة الداخلية معاهد معاوني الأمن اللواء تامر مخيمر مساعد وزير الداخلية

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