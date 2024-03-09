السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف ثأرت القوات المسلحة لاستشهاد الفريق عبدالمنعم رياض؟

الفريق عبدالمنعم
الفريق عبدالمنعم رياض

روى اللواء أركان حرب محمد الششتاوي أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، قصة استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، قائلاً: “خلال حرب الاستنزاف في يوم 9 مارس، تعرضنا لتراشق ناري مفاجئ من القوات الإسرائيلية، وبمشيئة الله سقطت قذيفة واستشهد الفريق عبدالمنعم رياض”.

وأكد خلال ظهوره في فيلم “ويبقى الأثر” ضمن فعاليات احتفالية القوات المسلحة بيوم الشهيد، أن القوات المسلحة نفذت ثأراً مدبراً، حيث قامت مجموعة 39 قتال بقيادة المقدم إبراهيم رفاعي بعملية إغارة على الموقع وقتلوا أكثر من 30 فردًا ودمروا عددًا كبيرًا من الدبابات وأسروا جنديين إسرائيليين.

يوم الشهيد 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

يوم الشهيد احتفالية يوم الشهيد أبطال أكتوبر استشهاد عبدالمنعم رياض عملية ثأر مدبر

مواد متعلقة

بطل ابن بطل.. قصص لن تسمعها إلا من أبناء القوات المسلحة المصرية

أمن على دعائه الرئيس السيسى.. الداعية مصطفى حسنى يدعو لمصر بيوم الشهيد

بصوت أيمن عقل.. بدء فعالية الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

يوم الشهيد.. أبيات شعر مؤثرة يلقيها الفنان محمد رياض أمام الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يشهد الفيلم التسجيلى "أبطال من بلدى" باحتفالية يوم الشهيد

الرئيس السيسى يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد (بث مباشر)

الرئيس السيسى يصل مقر احتفالية القوات المسلحة بـ"يوم الشهيد"

"الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن طقس أول أسبوع فى رمضان.. وتحذر المواطنين

الأكثر قراءة

موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

الرئيس يعاتب رجال الدين بشأن أزمة الدولار: "إزاى متكلمتوش فى حرمانية هذا السلوك"

الرئيس: مفيش دولارات خرجت من البلد بسبب فساد مسئولين

الرئيس: ما عاتبتش حد فى أزمة الدولار.. وقلت للحكومة تحل الموضوع مع أجهزة الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان