كيف ثأرت القوات المسلحة لاستشهاد الفريق عبدالمنعم رياض؟

روى اللواء أركان حرب محمد الششتاوي أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، قصة استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، قائلاً: “خلال حرب الاستنزاف في يوم 9 مارس، تعرضنا لتراشق ناري مفاجئ من القوات الإسرائيلية، وبمشيئة الله سقطت قذيفة واستشهد الفريق عبدالمنعم رياض”.

وأكد خلال ظهوره في فيلم “ويبقى الأثر” ضمن فعاليات احتفالية القوات المسلحة بيوم الشهيد، أن القوات المسلحة نفذت ثأراً مدبراً، حيث قامت مجموعة 39 قتال بقيادة المقدم إبراهيم رفاعي بعملية إغارة على الموقع وقتلوا أكثر من 30 فردًا ودمروا عددًا كبيرًا من الدبابات وأسروا جنديين إسرائيليين.

يوم الشهيد

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.