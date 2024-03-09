السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يوم الشهيد.. أبيات شعر مؤثرة يلقيها الفنان محمد رياض أمام الرئيس السيسى

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض

شارك الفنان محمد رياض بأبيات شعر مؤثرة عن دور الشهيد، وما يقوم به من تضحيات فدا الوطن، قائلًا: "أنا الشهيد فخرا.. يسمو بي العلم، أنا الشهيد عزا يسن بي القلم، أنا الشهيد ابن العلا دمائي سند، وعطائي عز وصبر، سلاحي على العدا كأمواج من اللهب، أنا الشهيد أناديكم سيروا على دربي، فلا وطن بغير عزم، ولا بقاء إلا بدمي".

وتابع الفنان محمد رياض: "الشهدا ناس اصطفاهم ربنا إحساسهم دايما كان بيسبقهم، متستغربوش إن الشهيد دايمًا كان حاسس إنه قريب من ربنا، والمصاب شهيد شهيد حي عايش بيننا على الأرض بيدينا المثل والقدوة وإصراره رسالة لينا".

وواصل: "مهما كان الثمن لازم بلدنا تعيش، ولو ضحى بحياته أو جزء من جسمه، هما دول أبطال من بلدي".

يوم الشهيد 

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

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