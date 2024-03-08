رئيسة المفوضية الأوروبية: الممر البحرى للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة سيفتح الأحد

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الممر البحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، سيفتح الأحد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما قال ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، إن لندن وشركاءها إلى جانب واشنطن سيفتحون ممرا بحريا لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

ودعا وزير الخارجية البريطاني خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.