الجمعة 08 مارس 2024
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رئيسة المفوضية الأوروبية: الممر البحرى للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة سيفتح الأحد

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الممر البحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، سيفتح الأحد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما قال ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، إن لندن وشركاءها إلى جانب واشنطن سيفتحون ممرا بحريا لإيصال المساعدات لقطاع غزة.

ودعا وزير الخارجية البريطاني خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

ئيسة المفوضية الأوروبية الممر البحري قبرص غزة المساعدات الإنسانية

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