الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خارجية بريطانيا تحث المشرعين الأمريكيين على التصويت لصالح حزمة مساعدات لأوكرانيا

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

حث وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم، المشرعين الأمريكيين على التصويت لصالح حزمة مساعدات أمنية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وحلفاء آخرين؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، نفى الكرملين ما تم نشره من تقارير في وكالة رويترز فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في أوكرانيا عبر وسطاء.

وقال الكرملين، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، إنه لا صحة لتقرير رويترز بشأن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا عبر وسطاء.

القاهرة الإخبارية ديفيد كاميرون مساعدات أمنية أوكرانيا

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