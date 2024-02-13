الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: نتنياهو من الشخصيات المتطرفة ولكنه ليس مجنونًا

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن غياب الوعي والانفصال عن الواقع إلى درجة أن يذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيناريو إخلاء غزة أو دفعهم نحو مصر أن هذا السيناريو هو الأفضل، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض.

وأضاف رشوان، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي من الشخصيات المتطرفة جدًا ولكنه ليس مجنونًا، لأنه يعلم جيدًا مصلحة إسرائيل، متسائلًا: "هل تحقق إثارة الاحتكاك مع مصر بهذه الطريقة أي نوع من المصالح لإسرائيل؟".

وأوضح، أن إثارة الاحتكاك مع مصر لا أستبعده من الجناح المتطرف في إسرائيل، مشيرًا إلى أن نتنياهو يدرك جيدًا أن إسرائيل حققت في 45 عامًا السلام مع مصر بعد حروب استمرت عمليًا في حدود 27 عامًا. 

ضياء رشوان نتنياهو مصر اكسترا نيوز الجناح المتطرف إسرائيل

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