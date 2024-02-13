الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العاهل الأردنى: يجب إنهاء الحرب على غزة وحماية سكانه من تفاقم الوضع الإنسانى

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من واشنطن، ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة وحماية سكانه من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح العاهل الأردني، أن بلاده ترفض رفضًا تامًا أية محاولات لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم  أو لإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها.

 

وفي وقت سابق، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيتسبب بكارثة إنسانية جديدة.

وأشار العاهل الأردني، خلال المؤتمر الذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يمكن احتماله بالنسبة لأكثر من مليون شخص تم تهجيرهم إلى رفح منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

 

 

 

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