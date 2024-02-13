بلينكن: نعمل مع مصر وقطر على مقترح لاستعادة المحتجزين فى غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده تعمل مع مصر وقطر، على مقترح لاستعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناةالقاهرة الإخبارية، أن إنهاء أزمات احتجاز الرهائن عمل دولي جماعي، مشيرًا إلى ان واشنطن تمكنت من استعادة 45 أمريكيًا محتجزًا بالخارج في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة لديها قائمة باسم كل أمريكي محتجز في أي مكان في العالم.