الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: وزارء نتنياهو المتطرفين يعبرون عن أحلامهم وأوهامهم

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه لا بد ان نميز بين نوعين من البشر في إسرائيل في الحلف الحاكم، بين متخذ القرار في النهاية ألا وهو بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش الإسرائيلي، وبين جناح الصهيونية اليهودية المتطرف الذي يمثله بن غفير وسموتريش.

وأضاف رشوان، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار النهائي وهذا ما يحدد الهدف النهائي لإسرائيل لا يرتبط بالوزيرين المتطرفين شديدي التطرف مع نتنياهو، مشيرًا إلى أن هؤلاء يعبرون عن أحلامهم وأوهامهم، وبالتالي نسمع منهم أحاديث حول أن الفلسطينيين يجب أن ننشأ لهم جزيرة في البحر المتوسط وننتهي منهم، وتنشأ إسرائيل في غزة عدد من المستوطنات.

وأوضح، أن هذا هو التفكير المنطقي للأجنحة المتطرفة جدًا في إسرائيل الذي يمثلها بن غفير وسموتريتش، مشيرًا إلى أن هؤلاء يحرضوا حلفائهم في الحكم كي يقوم بهذا الأمر.

ضياء رشوان إسرائيل الصهيونية اليهودية اكسترا نيوز الفلسطينيين المستوطنات

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