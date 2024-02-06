الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: إسرائيل لم تنتصر على مدنيى غزة أو مقاوميها

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه توجد داخل الحكم بإسرائيل أجنحة مختلفة لكن تجمعها الرغبة في الانتقام، والحرص على تحقيق أي صورة للنصر، مشيرًا إلى أنه بعد مرور 4 أشهر  لم تحصل إسرائيل على أي شيء يشير إلى أنها انتصرت على المدنيين في غزة أو على المقاومة في غزة.

 

وأضاف رشوان، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المعارضة الإسرائيلية بدأت تهاجم الحكومة بشدة في أكثر من مرة، ورأينا أكثر من محاولة لطرح الثقة تعبر عن الرغبة في إنهاء التكتل الحاكم والرغبة في إسرائيل لتحقيق أي نصر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد انتصار ممكن إلا بالتفاوض حول الأسرى والمحتجزين.

 

وأوضح، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جاء هذه المرة كي يغلب الجانب المنحاز للتهدئة داخل إسرائيل أكثر من الجانب الآخر.

ضياء رشوان إسرائيل اكسترا نيوز المعارضة الإسرائيلية المقاومة غزة

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