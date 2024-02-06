وزير خارجية قطر: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف إطلاق النار في غزة

دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية القطري، اليوم الثلاثاء، خلال مرتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الدوحة تلقت ردًا من حركة حماس على الاتفاق الإطاري يتضمن ملاحظات على إطار الاتفاق وفي مجمله إيجابي ويدعو للتفاؤل، مشيرًا إلى أن رد حماس على الاتفاق الإطاري يجعل قطر "متفائلة".



وأوضح، أن الدوحة تسعى لأن يتم التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.