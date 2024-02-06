الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل العملية الإرهابية فى إسطنبول

العملية الإرهابية
العملية الإرهابية في إسطنبول

قال عمرو أحمد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أنقرة، إن وزير العدل التركي أدلى قبل قليل بتصريحات مهمة كشف فيها عن التفاصيل التي حدثت بالهجوم في إسطنبول، حيث قال إن هذين الإرهابيين حاولا الدخول من البوابة "دي" للقصر العدلي لكنهما لم يستطيعا الدخول.

وأضاف "أحمد"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الشرطة هناك كشفت عن هويتهما بأنهما إرهابيان ولديهما سوابق، وبالتالي هربا من البوابة، وحاولا الدخول عبر الاشتباك مع عناصر الأمن من البوابة "سي" ما أدى لمقتلهما، 
وجرح 3 من عناصر الشرطة، و4 مدنيين أحدهم توفي في المستشفى فيما بعد.

ولفت إلى أن وزير العدل التركي أضاف بأن هذين الإرهابيين كانت لديهما خطة أكبر بكثير من هذا العمل، وهو الدخول لقصر العدلي في إسطنبول، وتبين أنهما ينتميان لمنظمة "التحرير الشعبي الثوري" الإرهابية، والتي نفذت نفس العملية في عام 2015 عندما احتجزت النائب محمد سليم كراز في مكتبه وبعد ساعات من التفاوض قتلوه في مكتبه.

وأشار إلى أن هذه العملية تشبه ما حدث في 2015، فالإرهابية التي قتلت في باحة قصر العدلي لديها أخ موجود في العدلية متهم بالانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة، واليوم كانت هذه الجلسة.

القاهرة الإخبارية تركيا انقرة هجوم إرهابي

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