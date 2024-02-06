القاهرة الإخبارية: أجزاء من بلدة أفدييفكا تواجه مصاعب كبيرة أثناء صدها للقصف الروسى

أكد مسئولون أوكرانيون، أن بعض أجزاء من بلدة أفدييفكا شرق أوكرانيا تواجه مصاعب كبيرة أثناء صدها للقصف والتوغل الروسي؛ وذلك بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية الأوكرانية في مدينة دنيبرو الواقعة جنوب شرق أوكرانيا.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية، الثلاثاء، عن أنها أوقفت 5 موظفين سابقين وحاليين في الاستخبارات قالت إنهم يعملون سرًّا ضمن شبكة تجسس لحساب روسيا.