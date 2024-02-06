الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: زيارة بلينكن تعكس محورية الدور المصرى لتحقيق الاستقرار فى المنطقة

أحمد سيد أحمد
أحمد سيد أحمد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، باحث في العلاقات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمصر تمثل أهمية كبيرة من حيث الدلالات ومن حيث المخرجات، فهي تأتي في سياق توافد المسئولين الغربيين والدوليين إلى مصر، لأن هذا يعكس في واقع الأمر محورية الدور المصري، مؤكدًا أن القاهرة الآن هي مركز القرار وهي مفتاح ومدخل للتعامل مع هذه التحديات المتزايدة خاصة الوضع في قطاع غزة.

وأضاف أحمد، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن خصوصية العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات شراكة استراتيجية متشابكة في كل الأبعاد، والتنسيق المصري الأمريكي دائمًا يمثل محور ارتكاز في التعامل مع التهديدات والتحديات وفي تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك تقديرًا ورهانًا كبيرًا دائمًا على الدور المصري، سواء مواجهة الإرهاب أو تحقيق الاستقرار، أو فيما يتعلق بتهدئة الأوضاع والصراع الآن في غزة.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي في سياق حشد مصري للجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني على المسار الإنساني المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

الخارجية الامريكي بلينكن مصر اكسترا نيوز العلاقات المصرية الأمريكية غزة

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