الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماهر عزيز: مصر اهتمت بالقوى النووية مبكرًا ونظرت لها من منظور استراتيجى

ماهر عزيز
ماهر عزيز

قال الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن اهتمام مصر بالقوى النووية كان اهتماما مبكرا جدا مع الدول التي بدأت مبكرًا في العالم بالاهتمام بالقوى النووية، مؤكدًا أن اهتمام مصر كان اهتمامًا من الدرجة الأولى واهتماما استراتيجيا.

وأضاف عزيز، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية"، أن مصر نظرت للقوى النووية منذ البداية ومنذ الاستخدام السلمي لها على أنها خيار استراتيجي، له أهمية قصوى في الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه بعد الحرب العالمية الثانية وبعد مأساة ناجازاكي وهيروشيما، أعلن الرئيس الأمريكي آيزنهاور أن الطاقة النووية لأجل السلام، مؤكدًا أن هذا الأمر هو البداية لأن المأساة التي حدثت في اليابان أيقظت العالم أن هذا سلاح خطير جدًا في قدرته التدميرية فيجب أن يساس مرة أخرى ولكن لأجل سلام العالم.

وأشار إلى أن مصر بدأت بعد إعلان الطاقة لأجل السلام عام 1956 بامتلاك أول مفاعل ذري للأبحاث العلمية في أنشاص وكان بقدرة 2 ميجا وات، وفي ثمانينيات القرن الماضي تم تطويره وأصبح بقدرة 20 ميجاوات، مؤكدًا أن مصر بدأت استخدام هذا المفاعل والنشاطات الاشعاعية الصادرة عنه وتطوعها لتطوير الزراعة والصناعة وفي استخدامات كثيرة جدًا.

القاهرة الإخبارية مصر لقوى النووية الاستخدام السلمي الطاقة النووية

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