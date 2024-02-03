السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: القصف الأمريكى على مواقع سورية ورقة سياسية لبايدن

بايدن
بايدن

قال الدكتور علاء الأصفري، الكاتب والباحث السياسي، إن رد فعل الحكومة السورية على الضربة الأمريكية على مواقع سورية كان واضحًا من خلال البيان العسكري، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي صنعت داعش وتدعم الإرهاب في شرق الفرات والبادية السورية وحتى في التنف، وأن أمريكا هي التي تدعم هذا النوع من الإرهاب.

وأضاف "الأصفري" اليوم، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه عندما يكون هناك قصف لمدنيين فإنه تكون هناك عشوائية في القصف الأمريكي، خاصة وأن كل مستودعات السلاح والذخيرة وكل ما يمد الفصائل العراقية والسورية المقاتلة والمقاومة أخلت مواقعها منذ أيام.

وأكد أن هذا القصف ما هو إلا عبارة عن ورقة انتخابية حتى يستفيد منه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لن يحرك شيئًا من الواقع هنا.

وتابع: "أما إذا تفاقمت الأمور، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة تجرؤ على أن تتفاقم الأمور أكثر لا هي ولا ربيبتها إسرائيل، فاليوم المنطقة كلها تشتعل ومحور المقاومة قوي وهناك تهديد كبير للمصالح الأمريكية الآن في كل مكان".

القاهرة الإخبارية الضربة الأمريكية مواقع سورية الفصائل العراقية المقاومة

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