"القاهرة الإخبارية": المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائف عشوائية تجاه المناطق الشرقية شمال غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن مجازر الاحتلال مستمرة ضد الفلسطينيين في غزة، حيث أطلقت المدفعية الإسرائيلية، قبل قليل، القذائف عشوائيًا تجاه المناطق الشرقية لمحافظة شمال قطاع غزة، والتي تضم بلدتيِّ جباليا وبيت حانون.

وأضاف جبر، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القصف المدفعي سبقه قصف إسرائيلي من الطائرات الحربية لوسط محافظة خان يونس جنوب القطاع، وانهالت هذه الغارات على محيط مستشفى ناصر الطبي، فيما لا تزال الآليات الإسرائيلية تحاصر هذا المستشفى، وكذلك مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح أن هناك أعدادا كبيرة من الإصابات التي وقعت نتيجة القصف الإسرائيلي، حيث تم نقلهم لمستشفى ناصر لتلقي العلاج.

وأكد أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال المتوغلين في أكثر من محور في مدينة غزة، حيث أطلق الاحتلال الرصاص تجاه عدد من المواطنين الفلسطينيين، ما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة 3 آخرين في حي النصر الواقع غرب مدينة غزة.