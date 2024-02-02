دوى انفجارات قوية فى القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطى بسوريا

أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع دوي انفجارات قوية في القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا؛ وذلك بحسب نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت وسائل الإعلام السورية وقوع غارات في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

قصف جوي أمريكي

وأفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، منذ قليل، بوقوع قصف جوي أمريكي، استهدف عدة مواقع في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

وأكد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” أن الطائرات الأمريكية تقصف مواقع الحيدرية والشبلي في بادية الميادين بريف دير الزور شرق سوريا.

كانت وسائل إعلام قالت إن الضربات الأمريكية ضد الجماعات الموالية لإيران قد تبدأ في غضون ساعات وقد تستمر عدة أيام أو أسابيع.