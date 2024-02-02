مصادر عسكرية أمريكية: واشنطن تسيّر طلعات رصد واستكشاف فوق سوريا والعراق

أعلنت مصادر عسكرية أمريكية، أن واشنطن تسير طلعات رصد واستكشاف فوق سوريا والعراق؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

شارك الرئيس الأمريكي جو بايدين في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، في استقبال رفات الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا فى جراء هجوم استهدف قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية.

وقبل قليل، أكد مسئول أمريكي أن العد العكسي للحملة الجوية ضد الميليشيات التابعة لإيران بدأ وساعة الصفر قريبة جدًا.