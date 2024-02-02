الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفصائل الفلسطينية تستهدف 15 جنديًا من مسافة صفر

غزة
غزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن استهداف 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها خاضت اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط برج البشير وشارع الريش في مدينة غزة وحققنا إصابات مباشرة.

كما استهدفت الفصائل الفلسطينية، آلية عسكرية وناقلة جند إسرائيليتين والاشتباك مع جنود الاحتلال من مسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية مسافة صفر غزة

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