الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الروسية: استخدام الاتحاد الأوروبى دخل الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا "سرقة مبتذلة"

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن استخدام الاتحاد الأوروبي دخل الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا سيكون "سرقة مبتذلة"؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أسلحة روسيا الحديثة تتفوق على ما يمتلكه حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد بوتين أن رعاة النظام الأوكراني يدفعونه لمواصلة الصراع، مضيفًا أن روسيا خلال العام الماضي صدرت معدات عسكرية بمليارات الدولارات.

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القاهرة الإخبارية الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية أوكرانيا سرقة

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