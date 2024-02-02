الخارجية الروسية: استخدام الاتحاد الأوروبى دخل الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا "سرقة مبتذلة"

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن استخدام الاتحاد الأوروبي دخل الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا سيكون "سرقة مبتذلة"؛ وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أسلحة روسيا الحديثة تتفوق على ما يمتلكه حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد بوتين أن رعاة النظام الأوكراني يدفعونه لمواصلة الصراع، مضيفًا أن روسيا خلال العام الماضي صدرت معدات عسكرية بمليارات الدولارات.