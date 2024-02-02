واشنطن تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن واشنطن فرضت، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة متعلقة بإيران؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأمس الخميس، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متورطين في العنف بالضفة الغربية.

وفي سياق آخر، كشف إسماعيل مسلماني، الخبير في الشئون الإسرائيلية، عن تفاصيل العقوبات الأمريكية على انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن الاحتلال يعتزم بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة ردًا على هذه العقوبات.

وأضاف "مسلماني"، اليوم، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بطبيعة الحال منذ أن بدأت السياسات الأمريكية، وخاصة الإدارة الأمريكية حول موضوع الضفة الغربية مع المشدات التي كانت تخرج من الضفة نظرًا لسلوك المستوطنين، وخاصة مع بداية الحكومة الفاشية التي تشكلت مع نتنياهو، يحاول المستوطنون في مناطق شمال الضفة الاستيلاء على الأراضي وحرق المركبات والسيطرة بقدر الإمكان على هذه المناطق.