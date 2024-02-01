عادل حمودة: هناك حالة من التناقض الأمريكي بشأن فلسطين

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن هناك حالة من التناقض حيث يتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الدولتين، وفي نفس الوقت يصدر الكونجرس الأمريكي قرار بمنع أعضاء السلطة الفلسطينية بزيارة الولايات المتحدة، وهو ما يثير الشك والريبة لدى الفصائل الفلسطينية.

وأضاف حمودة، اليوم الخميس خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حركة حماس تعتقد أن الورقة الضاغطة في أيديهم هم المحتجزين والأسرى، وهم يخشون أن تفقد هذه الورقة وتعود إسرائيل لما كانت عليه من قبل، ونحن لم نجد في التاريخ اليهودي صيانة للعهد، مشيرًا إلى أنه لا توجد هناك أي ضمانات إقليمية أو دولية لحركة حماس تجعلها تطمئن أن ما سيتم التوصل له سيكون قائم ومستمر.

وأوضح، أنه لو فقدت حركة حماس ورقة الأسرى والمحتجزين، فأن إسرائيل ستعصف بهم، مؤكدا أن الإعلام الإسرائيلي في ورطة شديدة، وعند متابعته تشعر أنه لا يغطي أزمة ولكنه طرف في الصراع، وليست أداة محايدة.

