الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: مقترح الهدنة فى غزة قوى وامتداد المستوطنات بالضفة يقوض عملية السلام

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مقترح الهدنة في غزة قوي والمناقشات بشأنه مستمرة ولا يمكن تقديم أي تفاصيل إضافية حوله في الوقت الحالي؛ وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن امتداد المستوطنات في الضفة الغربية يقوض عملية السلام وفرص قيام الدولة الفلسطينية، مشيرةً إلى أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد عنف المستوطنين الإسرائيليين.

ونوهت الخارجية الأمريكية إلى أنه تمت مناقشة حالات عنـف يرتكبها المستوطنون مع إسرائيل، مؤكدةً أن الولايات المتحدة أجرت محادثات تفصيلية وصريحة للغاية مع إسرائيل بشأن عنف المستوطنين.

القاهرة الإخبارية الخارجية الامريكية الهدنة غزة المستوطنات الضفة الغربية الدولة الفلسطينية

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