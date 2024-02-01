قائد الجيش الأوكرانى: كييف بحاجة إلى إيجاد قدرات جديدة لتحقيق النصر على روسيا

أكد قائد الجيش الأوكراني أن كييف بحاجة إلى إيجاد طرق وقدرات جديدة لتحقيق النصر على روسيا؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضح قائد الجيش الأوكراني أن كييف لا تستهدف القتال فحسب بل قد تسعى إلى تقليل القدرات الاقتصادية لروسيا أو عزلها أو إضعافها.

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عن أن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا تقدر بنحو 50 مليار يورو.

وأمس الأربعاء، اقترح الاتحاد الأوروبي إجراء مناقشة سنوية لتقديم حزمة مساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، قد حذر من نتيجة وخيمة إذا أوقفت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، قائلا إن ذلك سيكون خطأ ذا "أبعاد تاريخية".