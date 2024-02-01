بايدن: عنف المستوطنين الإسرائيليين بلغ مستوى لا يمكن التسامح معه

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن عنف المستوطنين الإسرائيليين بلغ مستوى لا يمكن التسامح معه؛ وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن عنف المستوطنين الإسرائيليين يهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وإسرائيل والمنطقة باسرها.

وقبل قليل، أكد مسئول أمريكي، أن بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا لاتخاذ إجراءات جديدة لاستهداف الأنشطة التي تقوض السلام في الضفة الغربية، يتضمن عقوبات مالية وقيود على التأشيرات، مشيرًا إلى أن الأمر التنفيذي ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، والمواطنون الأمريكيون ليسوا المستهدفين.