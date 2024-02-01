أوستن: سنتخذ كل الإجراءات للدفاع عن مصالح أمريكا وسنرد فى الوقت المناسب

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات للدفاع عن المصالح الأمريكية، وسترد في المكان والوقت المناسبين، مشيرًا إلى أن "البنتاجون" سيتخذ ردًا متعدد المستويات بشأن الهجوم على القوات الأمريكية على الحدود الأردنية السورية.

وأضاف أوستن، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي له، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جو بادين لن يتسامح مع من قتل جنودنا من قبل وكلاء إيران المتطرفين، وسنواصل تجنب توسيع الصراع لكن سنتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن أنفسنا، مشيرًا إلى أنهم شهدوا أيامًا صعبة بعد مقتل ثلاثة من الجنود الأمريكيين على الحدود الأردنية السورية.

وتابع: "اعتذرت للرئيس بايدن بشكل مباشر وأتحمل المسئولية كاملة، وأؤكد أنه لم تكن هناك ثغرات في القيادة والسيطرة خلال تلك الفترة".