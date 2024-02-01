الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إقبال كبير من مختلف الجنسيات على معرض القاهرة الدولى للكتاب (فيديو)

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال محمد عادل، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، من مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن هناك إقبالا كبيرا من قِبَل المصريين والزائرين من مختلف الجنسيات، سواء العربية أو الإفريقية، أو حتى الأجنبية، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم الثامن من دورته الـ55، مؤكدًا أن الكل حريص على زيارة المعرض في هذه النسخة المهمة.

وأضاف عادل، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن نسخة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام مهمة لما تحمله من فعاليات وأنشطة مختلفة سواء فنية أو ثفاية أو الأنشطة الخاصة بالأطفال، مشيرًا إلى أن 1200 ناشر يشاركون في هذه النسخة من معرض القاهرة بزيادة تصل إلى 153 عن الدورة الماضية، بإجمالي عارضين يصل إلى 5250 عارضًا.

وأشار إلى أن الإقبال على معرض الكتاب كبير، حيث سجَّل عدد الزائرين للمعرض أمس، نحو ما يزيد عن 2.5 مليون زائر حرصوا على زيارة المعرض في هذه النسخة.

اكسترا نيوز معرض القاهره الدولي للكتاب المصريين الزائرين

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