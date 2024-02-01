خبير سياسات دولية: نسير الآن أمام حرب استنزاف بين روسيا وأوكرانيا

علّق الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، على استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أننا نسير الآن أمام حرب استنزاف واضحة المعالم من الطرفين.

وأضاف سنجر، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه مع دخول القوات الروسية أوكرانيا كانت هناك أهداف واضحة للكريملن بإنهاء القيادة السياسية الموجودة في كييف، لكن القيادة الروسية لم تضع في الاعتبار أن أوكرانيا ستتم تعبة قوات وسلاح وتمويل لها من قبل حلف شمال الأطلسي "الناتو" والولايات المتحدة الأمريكية تحديدًا وبريطانيا، لدعم القوات الأوكرانية ودعم أوكرانيا في أن تواجه هذا الغزو الذي حدث من الروس.

وأكد أن الأهداف العسكرية يبدو أنها مشوشة، ولم يصلوا إلى تحقيق نتائج ملموسة، حيث إننا الآن نسير أمام حرب استنزاف واضحة المعالم من الطرفين، هجوم وهجوم مضاد، ولكن ما زالت العمليات لا تقدم واقعًا عسكريًا حقيقًا، سواء لروسيا أو حتى أوكرانيا.