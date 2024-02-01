الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئاسة الفلسطينية تستنكر قرار حظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى الولايات المتحدة

ابومازن
ابومازن

استنكرت الرئاسة الفلسطينية، القرار الصادر من قبل  مجلس النواب الأمريكي، بحظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ بحسب ما أفادت به قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرارحظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يتناقض مع قرارات الإدارة الأمريكية المعلنة، وسيؤثر سلبًا على دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

حظر دخول أعضاء منظمة التحرير

وصادق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية، حيث صوّت لصالح مشروع القانون 422 عضوًا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضد.

وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقا بشأن دخول مسؤولي المنظمة الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكذلك المشاركين في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

منظمة التحرير الفلسطينية الرئاسة الفلسطينية النواب الأمريكي الولايات المتحدة اكسترا نيوز

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